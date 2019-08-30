Вашингтон, , 08:18 — REGNUMПентагон завершил анализ поставок военной помощи Украине и пришёл к выводу, что программу следует продолжать, сообщило 29 августа издание Politico со ссылкой на собственные источники в министерстве обороны США.

Собеседник издания заявил, что в Белом доме ознакомились с результатами проверки.

Как сообщало Politico, ранее президент США Дональд Трамп приостановил программу военной помощи Украине, чтобы убедиться, что оказание подобной помощи соответствует государственным интересам США.

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