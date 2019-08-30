Хартум, , 08:02 — REGNUMОжидается, что новый премьер-министр Судана Абдалла Хамдок вскоре объявит результаты выборов на руководящие посты в правительстве страны. Специальный посланник Африканского союза по делам женщин, мира и безопасности Бинета Диоп намерена добиться того, что 40% должностей в новом правительстве страны будут занимать женщины. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС Africa.

«Именно женщины руководили революцией», — сказала она журналистам.

Согласно конституционной декларации страны, подписанной военными и оппозиционными группами в Судане, 40% министерских и правительственных должностей должны занимать женщины.

Бинета Диоп, которая в настоящее время находится в Хартуме, провела встречу с женщинами-политиками Судана. В ходе мероприятия она сообщила о намерении призвать правительство страны достичь 40%-ного представительства женщин во власти.

Диоп рассказала, что в среду, 28 августа, женщины встретились с премьер-министром, который пообещал сделать все возможное по данному вопросу. В предварительном списке кандидатур, однако, эта цель не была достигнута. Объявление членов правительства, изначально назначенное на 28 августа, было отложено, чтобы дать премьер-министру страны больше времени для рассмотрения кандидатур, передает телерадиокомпания.

«Он подтвердил, что является нашим союзником, он знает о равенстве полов и расширении прав и возможностей женщин. Мы думаем, что он имеет право вести переговоры с военными», — добавила Диоп, ссылаясь на сообщения женщин о состоянии в стране.