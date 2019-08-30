Ереван, , 07:44 — REGNUMПредседатель правительства Армении Никол Пашинян не примет участие в памятных мероприятиях в Польше по случаю начала Второй Мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, сообщает издание «Новости-Армения».

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Вместе с тем, министр отметил, что высшее руководство Армении не отказалось от приглашения Польши. Глава МИД добавил, что у премьер-министра есть своя программа визита, выстроенная в соответствии с приоритетами внутренней и внешней политики.

«Здесь не говорится об отказе от приглашения. Это — проявление суверенитета», — сказал Мнацаканян. Он подчеркнул, что Еревану не стоит напоминать об участии армянского народа в войне.

«Наши деды воевали в советской армии против нацизма. У нас были не только герои, генералы, маршалы, но и колоссальные жертвы во имя общей победы, когда вместе с другими народами мы защищали нашу общую большую родину», — сказал глава МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от участия в мероприятиях в Польше по случаю начала Второй Мировой войны. На памятные мероприятия не были приглашены главы России и Казахстана.

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