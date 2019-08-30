Париж, , 07:45 — REGNUMПрезидент Франции Эммануэль Макрон по телефону поздравил президента Украины Владимира Зеленского с избранием нового украинского правительства, сообщили 29 августа в пресс-службе Елисейского дворца.

Главы государств также обсудили результаты переговоров лидера Франции с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись 19 августа в форте Брегансон, а также предстоящий саммит G7.

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«Два президента согласились поддерживать тесный контакт», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер поздравил новый состав правительства Украины и заявил о его поддержке со стороны США.

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