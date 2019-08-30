Варшава, , 07:40 — REGNUMУраган «Дориан» стал причиной отмены визита американского президента Дональда Трампа в Польшу, где была запланирована его встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об отказе Трампа от зарубежной поездки сообщил глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский, передает РАР.

Щерский отметил, что Трамп предупредил об отмене визита по телефону и принес извинения за сложившуюся ситуацию. Ожидалось, что он прибудет в Польшу 31 августа и останется там до 2 сентября.

Читайте также: МИД Украины обещает «нормальную и интересную» встречу Зеленского и Трампа

Трамп пообещал польскому президенту Анджею Дуде, что приедет в страну в ближайшие месяцы. Вместо Трампа Варшаву посетит вице-президент Майк Пенс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Украины анонсировали «нормальную и интересную встречу» Зеленского с Трампом в Польше. Планы американского лидера сорвал ураган «Дориан», который приближается к штату Флорида.

А также: Из-за «Дориана» режим ЧС ввели в Джорджии