Пекин, , 07:32 — REGNUMНародно-освободительная армия Китая (НОАК) направит около 1600 военнослужащих для участия в совместных с Россией военных учениях «Центр-2019», сообщили в оборонном ведомстве КНР, передает 29 августа агентство Синьхуа.

На основе достигнутого двумя странами консенсуса китайские военные примут участие в учениях, запланированных с 16 по 21 сентября. Их целью является отработка борьбы с международным терроризмом, обеспечения военной безопасности в Центральной Азии, сообщил пресс-секретарь министерства обороны КНР Жэнь Гоцян.

По словам Жэня, китайские военные также переправят 300 единиц вооружений и почти 30 самолетов и вертолетов для участия в совместных антитеррористических учениях. Военные из Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана также примут в них участие. Он также подчеркнул, что учения не направлены против какой-либо третьей стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, учениями будет руководить глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Всего в них запланировано участие 128 тыс. военнослужащих и более 20 тыс. единиц вооружения и техники, включая 600 единиц воздушной техники и 15 военных кораблей.

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