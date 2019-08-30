Вашингтон, 30 августа 2019, 07:38 — REGNUMСпециальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер поприветствовал новое правительство Украины, заявив о поддержке со стороны США. Об этом чиновник написал 29 августа на своей странице в социальной сети Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада одобрила новый состав правительства. В нём сохранили свои посты два министра из предыдущего правительства. Речь идёт о министре финансов Оксане Маркаровой и министре внутренних дел Арсене Авакове.
Читайте также: Верховная рада утвердила состав нового правительства Украины