Вашингтон, , 07:38 — REGNUMСпециальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер поприветствовал новое правительство Украины, заявив о поддержке со стороны США. Об этом чиновник написал 29 августа на своей странице в социальной сети Twitter.

«Поздравления премьер-министру Гончаруку (Алексей Гончарук — ИА REGNUM ), министру иностранных дел Пристайко (Вадим Пристайко — ИА REGNUM ) и всему Кабинету министров Украины! Соединённые Штаты поддерживают вас в продвижении реформ, стремлении к миру и восстановлении территориальной целостности», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада одобрила новый состав правительства. В нём сохранили свои посты два министра из предыдущего правительства. Речь идёт о министре финансов Оксане Маркаровой и министре внутренних дел Арсене Авакове.

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