Париж, , 07:25 — REGNUMМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что «Россия в Европе», сообщает Le Figaro.

«Существует географическое, историческое и культурное свидетельство, которое часто упускается из виду: Россия находится в Европе», — заявил глава МИД Франции 29 августа, за несколько дней до визита в Москву.

Жан-Ив Ле Дриан подтвердил, что отправится в Москву «через несколько дней» вместе с французским министром обороны Флоренс Парли, чтобы «обсудить архитектуру безопасности и доверия».

«Диалог, ясный, требовательный, долгосрочный, проводимый с целью защиты наших интересов и интересов наших союзников должен быть направлен на постепенное сближение России с европейскими принципами», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед дипломатическим корпусом, заявил о необходимости «переосмыслить связь с Россией», потому что «отталкивание России от Европы является глубокой ошибкой».

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