Москва, , 07:27 — REGNUMПродлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября предлагает депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР). Так молодёжь сможет отдыхать или подрабатывать в сентябре, говорится в письме парламентария к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

По словам Власова, и учащиеся, и преподаватели часто говорят о необходимости продления каникул в ходе встреч с депутатом. Пилотными регионами могли бы стать, полагает он, Хабаровский и Приморский края.

«Необходимо помнить, что работодатели требуют от выпускников наличия опыта работы. Продление летних каникул позволит частично решить эту проблему», — приводит слова Власова РИА Новости.

Депутат обратил внимание на фактическую загруженность учащихся почти до начала июля. Школьники и студенты могли бы в сентябре отдыхать на отечественных курортах, а это пойдет на пользу развитию туризма, считает он.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в России решается вопрос об использовании в школах мобильных телефонов. Министерство просвещения РФ рекомендовало рассмотреть этот вопрос региональным органам управления образованием.

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