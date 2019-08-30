Киев, , 07:22 — REGNUMУкраина и Россия обменялись заключёнными. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, который ссылается на представителя Верховной рады Анну Исламову.

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Как следует из сообщения генпрокурора в Facebook, ряд граждан Украины, включая задержанных в Керченском проливе моряков, а также украинского режиссёра Олега Сенцова, осуждённого за терроризм, направляются домой.

«Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждём», — говорится в сообщении.

При этом пока с российской стороны подтверждения этой информации нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа адвокат Валентин Рыбин, защищающий нескольких находящихся на Украине российских граждан, сообщил, что российская и украинская стороны договорились о дате обмена удерживаемыми лицами, однако списки пока не утверждены. Несколько дней спустя он же заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом переносится на неопределённый срок, предположив, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского есть «некие силы», которые хотят сорвать обмен

28 августа по решению суда в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был освобожден из-под стражи. 29 августа в Москву был доставлен украинский режиссёр Олег Сенцов, отбывающий наказание в РФ за попытку теракта в Крыму.