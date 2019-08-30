Киев, , 07:22 — REGNUMВерховная рада Украины в первом чтении одобрила проект закона о снятии депутатской неприкосновенности, сообщило 30 августа издание «Новое время».

Предложение поддержали 363 депутата, один воздержался.

Проект закона предлагает внести поправки в 80-ю статью конституции Украины, в которой сказано, что депутаты Верховной рады не могут быть привлечены к ответственности, задержаны или арестованы.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что окончательное решение об отмене неприкосновенности, скорее всего, будет принято 3 сентября.

«Что касается «Европейской солидарности», я думаю, они просто в отчаянии. Никто не ожидал, что закон о депутатской неприкосновенности так быстро примут в первом чтении», — добавил он.

Напомним, главой партии «Европейская солидарность» является экс-президент Украины Пётр Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что «остаётся пятым президентом», намерен и дальше работать для Украины, несмотря на то, что против него возбуждено более десятка уголовных дел.

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