Киев, , 07:17 — REGNUMНовый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом он заявил в ходе заседания Верховной рады.

По его словам, в случае продвижения процесса урегулирования ситуации в Донбассе, Киев будет «думать над модальностями возвращения людей к мирной жизни», амнистией, а также проведением выборов, снятием торговых ограничений и «возобновлением полного контроля над границей».

«Сейчас не так важно, как мы будем это делать. Или посредством приглашения миротворческой миссии, или путем выполнения Минска, — цитирует РИА Новости Пристайко. — Критично важно другое: мы имеем на это полгода».

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Донбассе, которая была развязана Киевом после объявления Донецкой и Луганской Народными Республиками о своей независимости, продолжается с 2014 года. Несмотря на заключенные Минские соглашения, Украина не намерена мирно разрешать конфликт, постоянно обстреливая территорию ДНР и ЛНР.

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