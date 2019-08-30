Пхеньян, , 07:18 — REGNUMВ июле 2019 года Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ОНН) отправила наиболее уязвимым слоям населения КНДР около 2200 тонн продовольствия. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на представителей организации.

Согласно опубликованным данным, в июле текущего года общий объем продовольственной помощи КНДР составил 2 188 тонн, а в июне — 2 287 тонн.

По предварительным данным, за месяц помощь от организации получили 618 400 жителей Северной Кореи, включая детей, рожениц и больных туберкулезом.

Специалисты предполагают, что ситуация в стране может ухудшиться. Такое заключение сделали представители ВПП ОНН на основе данных об урожае.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программы ООН, в текущем году в КНДР необходимо поставить около 1,36 млн тонн продовольствия, чтобы как-то справиться с проблемой нехватки продовольствия.