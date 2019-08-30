30 августа 2019 | Время чтения 3 мин

И рядовые жители Гонконга, и правительство специального административного района никогда не думали о том, что может настать день, когда им придётся задуматься о возможности введения чрезвычайного положения.

Александр Белов, , 07:56 — REGNUMВо вторник, 27 августа, на вопрос журналистов о том, намерены ли власти Гонконга ввести режим чрезвычайного положения, глава администрации специального административного района (САР) Гонконг Кэрри Лам Чэн Ютно заявила: «Правительству САР следует тщательным образом изучить любые законодательные акты Гонконга, если они могут предоставить властям законные средства для того, чтобы остановить насилие и хаос». Политик из Гонконга Ронни Тонг Ка-вау заявил в телевизионном интервью, что соответствующее законодательство может быть задействовано в случае, если в Гонконге возникнет чрезвычайная ситуация и прямая угроза общественной безопасности, говорится в редакционной статье издания The Global Times.

Демонстрация протеста в Гонконге (cc) Studio Incendo

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Глава администрации специального административного района и исполнительный совет Гонконга имеют право ввести режим чрезвычайного положения без одобрения со стороны законодательного совета.

Некоторые эксперты уверены в том, что введение режима чрезвычайного положения может предоставить исполнительному совету необходимые законные средства для сдерживания протестов и хаоса. В рамках режима чрезвычайного положения глава администрации и исполнительный совет могут задействовать такие средства, как введение комендантского часа, блокирование сайтов социальных сетей, которыми пользуются демонстранты, а также аресты и выдворение участников протестов из города.

Демонстрация протеста в Гонконге Voice of America

Эксперты в области права, в частности, указали, что в период действия режима чрезвычайного положения власти могут задействовать законы, устанавливающие уголовную ответственность за ношение масок в общественных местах. В течение последних нескольких дней действия протестующих приобрели более радикальный характер, однако в ходе расследования беспорядков возникли определённые сложности из-за того, что на лицах участников протестов были маски. Запрет на ношение масок в общественных местах станет мощным сдерживающим фактором для правонарушителей.

Мы считаем, что обсуждение вопроса о возможности введения в городе режима чрезвычайного положения является правильным шагом в рамках борьбы с насилием. Помимо этого у Гонконга есть широкий спектр других правовых средств, использование которых не только окажет позитивный эффект, но также будет соответствовать последовательной логике действий системы судебных и правоохранительных органов Гонконга и обеспечит строгое соответствие мер по борьбе с беспорядками принципу верховенства права.

То, что обсуждение возможности введения режима чрезвычайного положения оказалось в центре общественного внимания, отражает мрачную действительность: ситуацию в Гонконге очень трудно удержать с помощью обычных средств. Действия правительства специального административного района и полиции Гонконга всегда носили ограниченный характер. Если они рассматривают возможность введения режима чрезвычайного положения, похоже, что у них просто нет иного выбора.

И рядовые жители Гонконга, и правительство специального административного района никогда не думали о том, что может настать день, когда им придётся задуматься о возможности введения чрезвычайного положения. Горстка безумных мятежников продолжает разжигать насилие, подталкивая ситуацию к краю пропасти. В этом нет ничего хорошего ни для Гонконга, ни для протестующих.

Полиция. Гонконг

Сотни тысяч людей участвовали в санкционированных массовых мирных демонстрациях в Гонконге. Подавляющее большинство протестующих не нарушали законов. Лишь немногие из них решили перейти закон, а некоторые зашли так далеко, что в конечном итоге разрушили свою жизнь.

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Эти люди превратились в мятежников и решили сыграть с собственной судьбой. Они никогда не одержат верх над правопорядком, поддерживаемым центральным правительством. Правопорядок в Гонконге в любом случае будет восстановлен. Однако неизвестно, смогут ли мятежники, некоторые из которых действительно очень молоды, вернуть свою жизнь в привычное русло? Это не может не вызывать чувства сожаления.

Радикально настроенные протестующие, которые не приняли участия в насильственных действиях, должны вовремя очнуться и не позволить крайним оппозиционным партиям и США превратить себя в пушечное мясо. Даже США не осмеливаются подвергнуть сомнению то, что Гонконг является частью Китая. Гонконг, не позволяй собой манипулировать!