Лондон, 30 августа 2019, 07:02 — REGNUMУ британского парламента остался один единственный шанс на то, чтобы сорвать планы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который пообещал вывести страну из ЕС с соглашением или без него, заявил британский экономист Анатоль Калецкий в статье для издания Project Syndicate.
По словам эксперта, у парламента остался единственный способ остановить Джонсона — избрать нового временного премьер-министра Великобритании до 9 сентября, поскольку с 10 сентября работа парламента будет приостановлена.
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