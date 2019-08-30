Лондон, , 07:02 — REGNUMУ британского парламента остался один единственный шанс на то, чтобы сорвать планы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который пообещал вывести страну из ЕС с соглашением или без него, заявил британский экономист Анатоль Калецкий в статье для издания Project Syndicate.

«Либо большинство членов парламента проголосуют в первую неделю сентября за избрание нового временного премьер-министра Великобритании, либо они предоставят Джонсону неограниченные возможности для реализации его планов по выходу из ЕС без соглашения», — заявил Калецкий.

По словам эксперта, у парламента остался единственный способ остановить Джонсона — избрать нового временного премьер-министра Великобритании до 9 сентября, поскольку с 10 сентября работа парламента будет приостановлена.

«Есть все основания полагать, что квази-диктаторское поведение Джонсона спровоцирует стремительную ответную реакцию со стороны парламента, который может положить конец его политической карьере», — отметил Калецкий.

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