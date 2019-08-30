Берлин, 30 августа 2019, 06:54 — REGNUMСевероатлантическому альянсу грозит усиление раскола между европейскими членами НАТО, заявил сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности Марко Оверхаус в статье для издания Project Syndicate.
По словам Оверхауса, то, что действительно стоит на кону, так это внутренняя устойчивость ЕС перед лицом всё более неопределённой роли США в НАТО.
Напомним, президент США Дональд Трамп продолжает требовать от союзников по НАТО увеличения оборонных расходов до 2% ВВП. При этом в 2018 году суммарный военный бюджет стран НАТО в 22 раза превысил военный бюджет России.
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