Берлин, , 06:54 — REGNUMСевероатлантическому альянсу грозит усиление раскола между европейскими членами НАТО, заявил сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности Марко Оверхаус в статье для издания Project Syndicate.

По словам Оверхауса, то, что действительно стоит на кону, так это внутренняя устойчивость ЕС перед лицом всё более неопределённой роли США в НАТО.

«По мере того, как Трамп (президент США Дональд Трамп) продолжает обострять тему справедливого разделения оборонного бремени в рамках НАТО, раскол среди его европейских членов, вероятно, продолжит усиливаться. Европейские правительства должны урегулировать эти конфликты и стремиться к тому, чтобы сделать континент более самодостаточным с точки зрения обороны и безопасности», — добавил эксперт.

Напомним, президент США Дональд Трамп продолжает требовать от союзников по НАТО увеличения оборонных расходов до 2% ВВП. При этом в 2018 году суммарный военный бюджет стран НАТО в 22 раза превысил военный бюджет России.

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