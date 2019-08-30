Пекин, 30 августа 2019, 06:59 — REGNUMВведение режима чрезвычайного положения в Гонконге может предоставить властям необходимые законные средства для подавления протестов и сдерживания хаоса, говорится в редакционной статье издания The Global Times.
В издании напомнили, что в течение последних нескольких дней действия протестующих приобрели более радикальный характер, однако в ходе расследования беспорядков возникли определённые сложности из-за того, что на лицах участников протестов были маски. Введение режима ЧП может изменить ситуацию.
Напомним, на протяжении почти трёх месяцев в Гонконге — специальном административном районе КНР — не утихают акции протеста против инициативы Пекина узаконить процедуру выдачи из Гонконга властям материкового Китая лиц, которые находятся в розыске за нарушение законодательства КНР.
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