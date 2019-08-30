30 августа 2019 | Время чтения 5 мин

Первую катастрофу в Армянске можно и нужно было предвидеть. Катастрофа произошла. И даже после этого — даже после этого! — вновь бездействие. Что это? Абсолютно наплевательское отношение к людям? Трусость? Страх? Бесстыдство? Геноцид?

Платон Беседин, , 07:20 — REGNUMГод назад мне писали люди из крымского Армянска, терпящего экологическую катастрофу. С местного завода «Титан» происходили кислотные выбросы. Город покрыли ядовитая ржавчина и слизь. Кислотный воздух уничтожил урожай. Люди страдали от респираторных заболеваний, аллергий и отравлений.

Завод «Крымский титан» Armyansk.rk.gov.ru

Два дня после первых выбросов крымская власть делала вид, что ничего не происходит. Меж тем Армянск охватила паника. Люди массово атаковали больницы, но им ставили диагноз «ОРВИ». Дети покрылись жуткой красной сыпью. Позднее власть признала проблемы, но заявляла, что всё под контролем. Спустя неделю после экологической катастрофы из Армянска начали эвакуацию детей. Чего они ждали?

Спустя ровно год мне вновь пишут из Армянска. Город вновь в панике. Экологической катастрофы ещё нет, но люди боятся, что скоро она случится. Боятся, что с завода опять идут кислотные выбросы.

Вот что говорят официальные лица из министерства экологии и природных ресурсов Крыма: «С 22 августа никаких превышений зафиксировано не было. Вчерашний результат ниже предела обнаружения, позавчерашний — тоже, всё в пределах предельно допустимой концентрации». Однако на «Титане» остановили работу одного из цехов после выброса хлористого водорода.

Завод «Крымский титан» Armyansk.rk.gov.ru

А вот что говорят люди Армянска. Проблема, да, не настолько чудовищная, как в прошлом году. Пока что не настолько чудовищная. Но утром и по вечерам в городе — кислотная вонь. Как рассказывают очевидцы, с завода на город в ранние часы тянет дымкой розоватого цвета. Дети ходят в защитных масках. «Скажу на примере своего сына, — пишет женщина из Армянска, — у него аллергия превышает норму уже в 40 раз». Подобных сообщений — с десяток. Родители жалуются на усилившуюся аллергию у детей. Им трудно дышать и самим. У многих появились кожные высыпания. На металлических поверхностях, как и год назад, замечают ржаво-маслянистый налёт. История почти повторяется. Но крымская власть, как и в 2018-м, уверяет, что всё нормально.

То, что ситуация не повторилась точь-в-точь как в прошлом году — заслуга природы. Этим летом на полуострове шло больше дождей. Но примерно с середины августа установилась жара, стало душно. И тут же начались проблемы на заводе. Люди вновь ощутили, насколько ядовитым стал воздух.

Так что происходит на самом деле? А происходит же вот что. Армянск после воссоединения с Россией остался без рабочих мест, получаемых за счёт транзита на Украину. Направление передвинулось с севера на восток — в район Керчи. У людей есть серьёзные проблемы с трудоустройством. Так было, собственно, всегда, но теперь — потеря рабочих мест, раз, и два — усилившаяся конкуренция после приезда «материковых». «Титан» же остаётся кормильцем для многих.

Но он изнашивается — завод 1969 года — и требует капитального ремонта. После экологической катастрофы прошлого года это стало очевидным. И, казалось, надо было сделать серьёзные выводы, обновить заводское оборудование — в частности, заняться соответствующими фильтрами. Но ничего этого не произошло. Ограничились сугубо косметическими мерами.

Вдумайтесь! В небольшом городке работает старый завод. На нём происходит выброс ядовитых веществ, после которого жителей эвакуируют. Беду всячески стараются замолчать. И в результате у некоторых даже появляется иллюзия, будто вопрос решается. Но нет! Вся надежда в данном вопросе исключительно на «авось» — вдруг обойдётся. И до поры до времени обходится, потому что идут дожди, а кислотный накопитель зависит от воды. Но как только наступает засуха — вновь проблемы.

За год — после жуткой экологической катастрофы — никто даже не подумал озаботиться проблемами опасного завода. Как будто нет в Армянске людей, страдающих от отравлений.

После выброса ядов в прошлом году многие жители Армянска спешно уехали. Кто-то бросил всё, потому что продать квартиру в этом городке за нормальные деньги — да и продать в принципе — нереально. И раньше было сложно, но после ада на заводе «Титан» — тем более. По сути, остались лишь те, кому больше некуда ехать. Это люди, запертые в своей беде, люди без шанса на спасение — они вынуждены жить в состоянии постоянной угрозы.

Завод «Крымский Титан» (cc) V.Diegtiar

Вот несколько отрывков из сообщений, присланных мне из Армянска. «Думала, что через год это уже не повторится, но увы… В этом регионе, наверное, уже никогда не будет хорошо…» Или другое: «Армянск всегда будет депрессивный, а правительству всегда будет плевать на то, как тут живут люди. Я в этом году убедилась в этом окончательно». Вот ещё: «А самое ужасное: ведь похожее уже было — и ничего (ничего!) не сделали, чтобы ситуация не повторилась! Год прошёл! Целый год — и ничего!!!»

Вчитайтесь в эти строки. Люди отчаялись и озлобились. Они чувствуют себя преданными.

Ещё первую катастрофу в Армянске можно и нужно было предвидеть. Об этом говорили многие. Но никто не хотел ни о чём думать. Завод приносит в бюджет Крыма огромные деньги. Катастрофа произошла. И даже после этого — даже после этого! — вновь бездействие. Что это? Абсолютно наплевательское отношение к людям? Трусость? Страх? Бесстыдство? Геноцид? Прежде всего, это норма.

Власти заняты имитацией бурной деятельности, у них на носу — выборы. Какой тут, к чёрту, Армянск? Он только мешается. Создаёт негативный информационный повод. И самое страшное: если дальше вновь произойдут большие выбросы, беспокоиться станут лишь об одном — о том, чтобы об этом помалкивали. Чтобы травились молча и не роптали. Тишина, ржавая тишина.

Дописав этот текст, я решил перечитать то, что писал год назад в статьях об экологической катастрофе в Армянске. Перечитал — и стало страшно: те же мысли, те же слова, что и сейчас. Ничего не поменялось. Ни-че-го. Будто в Армянске не было, нет и не должно быть живых людей, страдающих от подобного беспредела. Как и год назад, им говорят: «Дышите ровно».