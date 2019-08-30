Вашингтон, , 05:56 — REGNUMЛичная помощница американского президента Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут ушла в отставку 29 августа, сообщает газета Politico со ссылкой на источники в администрации президента США.

Мадлен Вестерхаут (cc) Shealah Craighead

По их словам, незадолго до своего ухода Вестерхаут пыталась расширить круг своих обязанностей. В частности, она планировала заняться организацией поездок Трампа за рубеж, что вызвало недовольство других сотрудников Белого дома США.

Но главной причиной ухода Вестерхаут стала ее встреча с журналистами в имении Трампа в Бедминстере, на которой она, вероятно, рассказала некие подробности жизни президента, которые не предназначались для публики. После этого в Белом доме начали обсуждать возможность ее увольнения. В результате этих обсуждений Вестерхаут и отправили в отставку 29 августа.