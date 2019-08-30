Буэнос-Айрес, , 05:24 — REGNUMК трём годам лишения свободы приговорил Федеральный суд Аргентины бывшего вице-президента Амадо Буду, передаёт Todo Noticias.

Уточняется, что на судебном заседании, которое состоялось 29 августа, рассматривалось дело о подделке документов. Буду признан виновным в том, что причастен к подделке бумаг, необходимых для передачи другому владельцу своего автомобиля.

На этом же заседании его оправдали по другому обвинению, которое касалось хищения денег из бюджета страны ради приобретения машин для аргентинского министерства экономики, которое он возглавлял.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, год назад Буду приговорили к пяти с половиной годам тюрьмы по коррупционному делу. Но этот срок пока не реальный, а условный. В общей сложности Буду может сесть за решётку на восемь лет.

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