Сана, , 05:12 — REGNUMСрочное заседание Совета Безопасности ООН по поводу авиаударов со стороны ОАЭ по городу Адену (Йемен) запросило 29 августа йеменское правительство, сообщает МИД этой страны в Twitter.

Йеменский МИД отметил, что ОАЭ атаковали ВС Йемена, когда те противодействовали группировкам Южного переходного совета, которые поддерживаются Абу-Даби.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа йеменские военные распространили информацию о том, что войска, которые направлялись на борьбу с хуситами, были атакованы с воздуха. Погибли не менее 30 йеменских военных.

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