Украинский генпрокурор сообщил об окончании обмена пленными с Россией
Киев,
30 августа 2019, 05:01 — REGNUMОб окончании обмена пленными с Россией объявил украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в Facebook.
Он привёл на своей странице запись
Анны Исламовой, в которой сказано, что Олег Сенцов, Николай Карпюк, Владимир Балух, Павел Гриб, а также моряки «летят домой».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 августа в Киеве был освобождён из-под стражи арестованный в мае прошлого года глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
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История вопроса
Украина с декабря 1922 и по 24 августа 1991 года была союзной республикой. До 10 августа 2012 года в законе Украины «О языках в Украинской ССР» русский язык был одним из языков межнационального общения, который должны были знать должностные лица наравне с украинским.
16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором подавляющее большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. Вопрос отделения от Украины и возвращения в состав России жители Крыма подняли после украинского государственного переворота и начала гражданской войны. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.
Отношения между Украиной и Россией являются напряжёнными - действуют санкции Украины в отношении России и контрмеры.