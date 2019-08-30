Киев, , 05:01 — REGNUMОб окончании обмена пленными с Россией объявил украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в Facebook.

Он привёл на своей странице запись Анны Исламовой, в которой сказано, что Олег Сенцов, Николай Карпюк, Владимир Балух, Павел Гриб, а также моряки «летят домой».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 августа в Киеве был освобождён из-под стражи арестованный в мае прошлого года глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

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