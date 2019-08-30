Вашингтон, 30 августа 2019, 04:43 — REGNUMПреследований Николаса Мадуро со стороны США в случае его ухода с поста президента Боливарианской республики не будет, заявил спецпредставитель Штатов по Венесуэле Эллиотт Абрамс, пишет The Wall Street Journal.

Николас Мадуро
Николас Мадуро
Kremlin.ru

«Мы не пытаемся преследовать его, наказать его или как-либо отомстить. Мы стремимся к политическим изменениям», — сказал Абрамс.

По словам американского представителя, в отстранении Мадуро со стороны Вашингтона «нет ничего личного». Американец отметил, что венесуэльский президент «не готов» к компромиссам и, похоже, не собирается «уходить» сам.

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Стоит отметить, что в адрес Мадуро со стороны Вашингтона, его сателлитов и послушной ему оппозиции не раз звучали обвинения в тирании по отношении к венесуэльскому народу. Иначе как словом «режим» правление Мадуро не обозначается.

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