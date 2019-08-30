Гаага, Нидерланды, 30 августа 2019, 04:41 — REGNUMЛидеры оппозиции Южного Судана, отказавшиеся подписать мирное соглашение с правительством страны, ведут переговоры в Нидерландах о создании единого фронта, передает радиостанция Radi Tamazuj.
«Мы собрались в Гааге, чтобы выработать общую позицию против Киира (президент Южного Судана — прим. ИА REGNUM )», — приводит радиостанция слова генсекретаря коалиции «Национальный демократический альянс Южного Судана» Эммануэля Аджавина.
Он подчеркнул, что на переговорах присутствуют и представители военного крыла оппозиции. Отмечается, что встреча оппозиционеров в Гааге проходит на фоне проблем с выполнением мирного соглашения в Южном Судане. Новое правительство страны так и не сформировано, несмотря на планы по его созданию к 12 мая 2019 года.