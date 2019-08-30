Москва, 30 августа 2019, 03:39 — REGNUMРазведку у российских границ вели в течение недели 27 иностранных летательных аппаратов, пишет 30 августа «Красная звезда».
Российские самолёты из состава дежурных сил ПВО 18 раз поднимались на их перехват. Нарушений воздушного пространство РФ не зафиксирована.
Напомним, неделей раньше Минобороны РФ сообщило, что также было замечено 27 летательных аппаратов у российских границ.
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