Вашингтон, , 03:27 — REGNUMАмериканская корпорация General Dynamics получила от министерства обороны США контракт на сумму в $7,6 млрд, сообщает агентство Reuters.

Согласно контракту, General Dynamics разработает для Пентагона информационную систему DEOS (Defence Enterprise Office Solutions — DEOS), которая заменит уже устаревший набор программного обеспечения для офисов ведомства. В частности, приложения General Dynamics предоставят возможность офисным работником обрабатывать документы, обеспечивать служебную переписку и доступ к общему облачному хранилищу файлов. Срок выполнения контракта — десять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее General Dynamics получила заказ от министерства обороны США на разработку экспедиционных морских платформ. Общая сумма контракта составила $1,1 млрд. Согласно плану, разработка таких кораблей должна завершиться к 2025 году.

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