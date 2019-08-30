Исламабад, 30 августа 2019, 03:19 — REGNUMПакистан провел испытательный пуск баллистической ракеты «Газнави», способной нести ядерный заряд, сообщила пресс-служба вооруженных сил страны на официальной странице в Twitter.
«Пакистан успешно провел ночной испытательный пуск баллистической ракеты «Газнави», способной доставлять различные типы боеголовок на расстояние до 290 километров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что президент и премьер-министр Пакистана поблагодарили военных и поздравили их с удачным пуском.
Как сообщало ИА REGNUM, ракета малой дальности класса «земля — земля» Газнави может поражать цели на расстоянии до 290 километров. Первые испытания ракеты состоялись в 2002 году.
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