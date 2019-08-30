Лас-Крусес, , 03:30 — REGNUMПерехват крылатой ракеты американским противоракетным комплексом Patriot PAC-3 на большой дальности осуществлён на полигоне Уайт-Сэндс, сообщает корпорация Nortrop-Grumman.

Отмечается, что испытания прошли успешно. В операции также участвовали объединённая система боевого управления системами американскими ПВО и ПРО и радиолокаторы Sentinel и Patriot.

Эти испытания подтвердили, что объединённая система способна уничтожать низколетящие цели на таких расстояниях, которые существенно превышают доступные нынешней системе Patriot.

Напомним, Patriot PAC-3 находится на вооружении в США уже 18 лет. Максимальная высота поражения ею баллистических целей составляет 15 км.

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