Москва, , 03:05 — REGNUMДокументы к 75-летию освобождения Румынии от фашизма опубликованы на сайте Минобороны РФ.

В разделе «Бухарест: Цветы и радость освобождения» опубликованы выдержки из журнала боевых действий группы армий «Южная Украина», наградные листы, листовка с обращением к румынскому народу и к румынской армии и другие документы.

Напомним, операция по освобождению Румынии от нацистских войск началась 30 августа 1944 г. Бухарст был освобождён 31 августа 6-й танковой и 53-я армиями 2-го Украинского фронта.

Вместе с советскими войсками в Бухарест вошла 1-я румынская добровольческая дивизия им. Тудора Владимиреску.

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