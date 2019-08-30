Вашингтон, , 02:48 — REGNUMЭкс-директор ФБР Джеймс Коми нарушал служебный устав ведомства и трудовой договор, разгласив конфиденциальную информацию, говорится в докладе минюста США.

Джеймс Коми (cc) Rich Girard

«Мы установили, что Коми нарушал правила ФБР для хранения, обработки и распространения ряда документов, а также условия трудового договора», — говорится в докладе.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп обвинил экс-директора ФБР Джеймса Коми в даче ложных показаний американскому Когрессу. По его словам, Коми «поставил рекорд по количеству лжи» за один день. Тогда экс-глава ФБР на закрытом заседании рассказал о ходе расследования дела по так называемому «российскому вмешательству» в выборы президента США в 2016 году.

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