Москва, , 02:45 — REGNUMРоскосмос занимается делом и не питает иллюзий по поводу направленности американской космической политики, написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в Twitter.

Трамп и космос

Комментируя слова американского президента Дональда Трампа о том, что космос — «поле битвы будущего», на котором американские космические войска будут бороться за интересы страны, Рогозин заявил:

«Медленно, но верно идёт к этому. В @roscosmos по этому поводу никто иллюзий не питает. Все заняты делом».

https://twitter.com/Rogozin/status/1167179849737392128

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп на церемонии открытия начала работы командования Космическими силами Штатов заявил, что «всё дело в космосе».

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