Бразилиа, , 02:25 — REGNUMВстреча сына президента Бразилии Жаира Болсонару Эдуарду с американским лидером Дональдом Трампом состоится 30 августа, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что Эдуарду Болсонару совершит поездку в Вашингтон вместе с главой бразильского МИД.

«Мы намерены обсудить ситуацию в Амазонии и саммит G7. Трамп очень общительный, как мой отец. Мы обязательно поговорим об этих вопросах», — заявил Эдуарду.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о возможном назначении своего сына Эдуарду на должность посла в США. Это вызвало волну протестов со стороны бразильской оппозиции, которая считает назначение сына президента на должность посла проявлением кумовства и коррупции.

Читайте ранее в этом сюжете: Болсонару пытается устроить сына послом в США, несмотря на протесты