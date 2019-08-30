Киев, , 02:24 — REGNUMЗаконопроект об отмене депутатской неприкосновенности в первом чтении принят Верховной радой. Голосование состоялось 29 августа.

«За» законопроект проголосовали 363 украинских парламентария. Изменения должны вступить в силу с 2020 года.

Напомним, этот законопроект обсуждается украинскими политиками уже полтора года. Если он будет принят, из 80 статьи конституции Украины уберут гарантию неприкосновенности для депутатов Рады.

Будет отменена норма, согласно которой сейчас украинских депутатов нельзя привлечь к уголовной ответственности без одобрения парламента, а также арестовать или задержать.

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