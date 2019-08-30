Париж, , 01:17 — REGNUMК скорейшему решению проблемы войны в Донбассе призвал Киев французский президент Эммануэль Макрон, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

В ходе телефонных переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, которые прошли в рамках подготовки к встрече «нормандской четвёрки», Макрон заявил, что Киев должен скорее осуществить меры «в области безопасности и политики, необходимых для урегулирования конфликта на востоке Украины».

Отмечается, что лидеры обеих стран будут на протяжении нескольких недель контактировать по вопросу «нормандской встречи». Также будут проходить консультации их советников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, планы своего участия во встрече «нормандской четвёрки» Макрон обозначил 26 августа. 28 августа о будущей встрече Зеленский поговорил по телефону с германским федеральным канцлером Ангелой Меркель, а Макрон 29 августа обсудил этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным.

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