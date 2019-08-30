Вашингтон, , 00:58 — REGNUMВесь мир должен осудить иранские санкции в отношении американского Фонда защиты демократии, написал госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.

Комментируя планы Тегерана ввести санкции в отношении американского аналитического центра Фонд защиты демократии, глава Госдепа заявил, что такие действия должны осудить «все свободолюбивые народы мира».

«Соединённые Штаты серьёзно воспринимают эти угрозы и привлекут к ответственности режим и его госаппарат», — написал Помпео.

Напомним, 24 августа МИД Ирана сообщил, что глава Фонда защиты демократии Марк Дубовиц и сам фонд пополнили иранский санкционный список. Аргументировал Тегеран это решение тем, что сотрудники аналитического центра «сознательно и намеренно вовлекались в разработку, осуществление и усиление экономического терроризма».

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