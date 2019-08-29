Минск, , 23:55 — REGNUMНа прошедшей в Минске встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обсуждал возможность участия США в урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе, заявил 29 августа журналистам БЕЛТА министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

По словам Владимира Макея, белорусская сторона дала понять представителям США что Минск готов способствовать такому участию если это позволит урегулировать конфликт быстрее.

«Когда спорят, надо ли Соединённым Штатам присоединяться к этому формату по урегулированию конфликта или не надо, главное — разрешить конфликт. Если участие США и других стран позволит ускорить этот процесс, то кто тогда против? Я думаю, что все согласятся с этим», — цитирует БЕЛТА сообщение Владимира Макея.

Напомним, на данный момент единственным документом об урегулировании конфликта в Донбассе являются «Минские соглашения», подписанные представителями ДНР, ЛНР и Киева, а также утвержденные ООН.

Гарантами выполнения этих соглашений являются Россия, Германия и Франция. США в данном формате никакого статуса не имеют.

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