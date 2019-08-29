Вашингтон, , 23:41 — REGNUMПрезидент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за урагана, приближающегося к американскому штату Флорида. Об этом вечером 29 августа сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, вместо главы Белого дома на памятные мероприятия в Варшаву отправится вице-президент Соелинённых Штатов Майкл Пенс.

Официально данная информация пока не подтверждена, между тем ранее сегодня «Польское агентство печати» сообщало со ссылкой на главу кабинета президента Польши Кшиштофа Щерского, что Дональд Трамп сократил программу своего визита и прибудет в страну утром 1 сентября, а не 31 августа, как планировалось ранее.

Ожидалось, что президент США выступит с речью на мероприятиях в Варшаве, а на следующий день проведёт переговоры с польским руководством.

Напомним, ранее губернатор Флориды Рон Де Сантис объявил режим чрезвычайного положения на территории штата в связи с приближением урагана «Дориан», который может достичь побережья США в понедельник, 2 сентября. Порывы ветра внутри урагана на данный момент достигают 120 километров в час.

Жителям Флориды было рекомендовано подготовить недельные запасы воды и продовольствия. Дональд Трамп позднее заявил, что штат будет обеспечен всей необходимой поддержкой федерального правительства во время подготовки к удару стихии.

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