Донецк, , 22:59 — REGNUMПредставители Донецкой Народной Республики в ходе видеоконференции контактной группы 29 августа потребовали от Киева провести разбирательства по факту последних нарушений режима прекращения огня Вооружёнными силами Украины и применить дисциплинарные меры к ответственным лицам. Об этом сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Украинские силовики. Донбасс Mvs.gov.ua

В ходе конференции было заявлено об активизации деятельности диверсионно-разведывательных групп ВСУ и как следствие — инциденте на горловском направлении, в результате которого один военнослужащий ДНР погиб и ещё трое были взяты в плен.

Представители Донецка также обратились к ОБСЕ с просьбой оказать максимальное содействие в поиске и возвращении военнослужащих, а также проинспектировать их статус и состояние. По словам Никоноровой, представители миссии приняли просьбу и предложили вернуться к данному вопросу на заседании в Минске, которое запланировано на 4 сентября.

Глава МИД ДНР также выразила надежду, что активная позиция будет проявлена медиаторами переговорного процесса, отметив, что самостоятельно представители Киева до сих пор не обнародовали ни единого разбирательства по фактам нарушений перемирия, зафиксированным в отчётах ОБСЕ.

Как передавало ИА REGNUM, за последние сутки в Донбассе погибли четверо военнослужащих ДНР, шестеро получили ранения и ещё трое были захвачены в плен украинской стороной.

Минувшей ночью под Горловкой произошло боестолкновение сил ДНР с группой диверсантов из украинского неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сегодня вечером военнослужащие 35-й бригады морской пехоты ВСУ повергли миномётному обстрелу позиции ДНР в селе Григоровка.

Читайте ранее в этом сюжете: Трое военнослужащих ДНР погибли и пятеро ранены в результате обстрела ВСУ