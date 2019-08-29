Хмеймим, Сирия, , 22:33 — REGNUMВ сирийской зоне деэскалации «Идлиб» российские военные за сутки зафиксировали 28 обстрелов населённых пунктов, устроенных боевиками, сообщил 29 августа на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Сирия Николай Тасоев © ИА Красная Весна

Обстрелам подверглись поселения в сирийских провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб. Алексей Бакин подчеркнул, что незаконные вооружённые формирования продолжают нарушать режим прекращения огня.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Хай-Эш-Шейх-Максуд, Биньямин, Сабикия, Алеппо, Маканис-Эд-Дувайри, провинции Алеппо; Кинсибба, Айн-Эль-Кантара, Эль-Аси, Бейт-Джнауро, Ардаш-Даг, Санджека, Кара-Галиа, Сафсафа, Кара-Джагез, Сандран, Айн-Эль-Ашра, Джурин провинции Латакия; Суккория провинции Идлиб», — сказал Алексей Бакин.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Сирии правительственные войска продолжают военную операцию против отрядов радикальных группировок.

США и их сателлиты уже заявили в ООН, что это не борьба с террористами и незаконными вооруженными формированиями, а уничтожение несогласных с «режимом Асада».

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