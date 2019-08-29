Киев, , 21:41 — REGNUMВерховная рада Украины утвердила Арсена Авакова на должности министра внутренних дел страны, сообщает 29 августа пресс-служба украинского парламента.

Аваков Александр Горбаруков © ИА REGNUM

За кандидатуру Авакова проголосовал 281 депутат при необходимом минимуме, равном 226 голосам.

Напомним, Арсен Аваков занял эту должность сразу же после нацистского госпереворота в феврале 2014 года и с тех пор сохраняет её за собой.

Кроме сотрудников МВД и полиции, Аваков контролирует Нацгвардию, в состав которой включены многочисленные нацистские добровольческие батальоны.

По мнению ряда экспертов, на данный момент Аваков располагает самой дееспособной силовой структурой Украины, вполне сопоставимой с вооружёнными силами этой страны.

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