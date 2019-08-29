Киев, , 21:35 — REGNUMВерховная рада Украины вечером 29 августа утвердила состав нового правительства, который депутатам предложил ранее назначенный премьер-министр Алексей Гончарук.

Верховная рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

За состав правительства проголосовал 281 народный депутат при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM

Свои посты в Кабмине сохранили министр финансов Украины Оксана Маркарова и глава МВД Украины Арсен Аваков.

В составе правительства есть два вице-премьер-министра — по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, и вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Также стоит отметить, что в новом правительстве Украины произошло объединение ряда ведомств, самыми знаковыми из которых являются объединение министерства экономики и министерства аграрной политики и продовольствия, а также министерства энергетики и министерства экологии.

Согласно решению Рады, министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначен Тимофей Милованов; министром юстиции Денис Малюська; министром энергетики и угольной промышленности Украины Алексей Оржель; министром инфраструктуры Украины Владислав Криклий; министром развития общин и территорий Украины Елена Бабак; министром образования и науки — Анна Новосад; министром здравоохранения — Зоряна Скалецкая; министром культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский; министром социальной политики Украины Юлия Соколовская; министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда.

Отметим, что в ходе голосования фракции «Батькивщина», «Европейская солидарность», «Голос» и «Оппозиционная платформа — за жизнь» не дали за новое правительство ни одного голоса. Представители этих политических сил либо вообще не голосовали, либо воздержались.