Киев, , 21:34 — REGNUMНовый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что он ставит задачу за полгода существенно продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом Пристайко заявил сегодня, 29 августа, на заседании Верховной рады.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Новый глава МИД Украины заявил, что если процесс урегулирования удастся сдвинуть с мертвой точки, то далее власти Украины будут думать над следующими шагами.

При этом под «следующими шагами» Пристайко понимает все те же лозунги времен Петра Порошенко — возвращение контроля над границей, проведение выборов в Донбассе под контролем Киева и так далее.

Также Пристайко заявил, что на данный момент не важно, как именно будут достигнуты цели: либо при помощи миротворческой миссии, либо путем выполнения Минских соглашений.

«Критично важно другое: мы имеем на это полгода. Я нацелю дипломатическую службу на этот полугодичный срок», — сказал он.

Новый глава украинского внешнеполитического ведомства повторяет все то, что до него повторял его бывший начальник Павел Климкин. Ни о какой миротворческой миссии в Донбассе речь идти не может, а выполнять Минские соглашения должна Украина, которая этого не делает.