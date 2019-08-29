Вашингтон, , 20:57 — REGNUMПентагон в ходе проверки расходования средств, выделенных на военную помощь Украине, выступил за продолжение этих мероприятий, сообщает 29 августа издание Politico со ссылкой на неназванные военные источники.

По утверждению издания, результаты обзора пакета помощи и рекомендации по её продолжению уже представлены в Белый дом.

«Министерство провело пересмотр пакета помощи и поддержало его», — цитирует издание слова источника.

Как сообщало ИА REGNUM ранее президент США Дональд Трамп заморозил расходование финансовых средств, выделенных на военную помощь Украине и поручил проверить, насколько эффективно они расходуются и соответствует ли это интересам США.

Некоторые американские СМИ поспешили сообщить, что Трамп намерен полностью остановить военную помощь Украине. При этом такие сообщение основывались на данных анонимных источников.