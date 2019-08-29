Луганск, , 20:41 — REGNUMУчастники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в ходе видеоконференции 29 августа договорились о сроках проведения ремонтных работ на мосту у Станицы Луганской. Об этом сообщил глава МИД МИД Луганской Народной Республики Владислав Дейнего.

По его словам, ЛНР потребовала, чтобы в обсуждении принимали участие технические специалисты с обеих сторон, непосредственно занимающиеся вопросам ремонта, благодаря чему «наконец-то удалось услышать от Украины конкретную дату начала ремонтных работ на пролёте моста, который был взорван украинскими боевиками в марте 2015 года».

«4 октября украинские ремонтники планируют приступить непосредственно к восстановлению обрушенного пролёта моста и закончить эти работы к 18 ноября», — приводит слова министра «Луганскинформцентр».

Дейнего добавил, что в ЛНР полностью готовы к одновременному выполнению своей части ремонтных работ (восстановлению повреждённых при обстрелах несущих конструкций и ограждений моста, ремонту асфальтового покрытия), а при необходимости готовы оказать и «любое посильное содействие» в работе украинской стороне.

Как передавало ИА REGNUM, «дорожная карта» по ремонту разрушенного моста у Станицы Луганской была согласована на заседании трёхсторонней контактной группы в Минске 31 августа. Перед этим состоялось разведение военных сил и средств в районе Станицы Луганской, положительно оцененное обеими сторонами.