Москва, , 20:34 — REGNUMОтсутствие политической борьбы за власть может негативно сказаться на работе депутатов Верховной рады Украины от партии «Слуга народа». Об этом заявил украинский общественный деятель Юрий Кот в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»

«Для этого мы все говорили, что у Зеленского не было возможности. Хотя по запуску процесса продажи земли у него возможности были, а для приостановки войны — нет. Теперь возможности есть — в парламенте большинство, сейчас избирают свой кабинет министров», — отметил эксперт.

Однако происходящее едва ли можно назвать позитивным процессом. Люди, которые пришли во власть, не являются профессионалами, отметил эксперт.

«Проблема этих людей в чём? Они за что? За всё хорошее против всего плохого. Они не идейные, они ни левые, ни правые. Они просто пришли во власть, также как 28 лет назад Украине упала независимость, и никто не знал, что с ней делать. Сейчас также им в руки упала власть. Они ничего не делали, чтобы её взять», — заявил эксперт.

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