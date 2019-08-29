Вашингтон, , 20:19 — REGNUMИран 29 августа предпринял неудачную попытку запуска ракеты с космодрома имени Имама Хомейни. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки, сделанные частной компанией Planet.

По информации агентства, ракета-носитель взорвалась на пусковой площадке космодрома, расположенного в провинции Семнан на севере Ирана.

«Что бы там ни произошло, речь идёт о взрыве», — заявил агентству сотрудник Института международных исследований Миддлбери Дэвид Шмерлер, комментируя снимки, на которых модно увидеть дымящуюся ракету на площадке.

В свою очередь американское Национальное общественное радио (NPR) сообщает, что речь идёт, судя по всему, уже о третьей с начала года неудачной попытке Тегерана осуществить космический запуск. О предыдущих двух сообщалось в январе и феврале текущего года.