Ашхабад, , 20:15 — REGNUMПрезидент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов одобрил назначение руководителя группы компаний «ARETI» Игоря Макарова на должность эксперта советника главы государства по нефтегазовым вопросам, пишет «Orient».

При этом туркменский лидер отметил, что Макаров является давним деловым партнером Туркмении в деле экспорта туркменского газа за рубеж.

Это назначение уже назвали «знаковым для страны», поскольку бизнесмен Игорь Макаров в 90-ые годы активно участвовал в организации поставок добытого в Туркмении голубого топлива на Украину.

«Именно этот период на Украине вспоминают, как золотое время, когда Киев напрямую у Ашхабада покупал природный газ», — подчеркивает туркменское проправительственное издание.

Напомним, что возглавляемая Игорем Макаровым группа компаний «ARETI» была создана в результате ребрендинга группы компаний «Итера», учрежденной в 1992 году. В 90-е годы прошлого века «Итера» активно взаимодействовала с «Газпромом», занимаясь преимущественно перепродажей туркменского газа.

Однако, после того как руководителем «Газпрома» стал Алексей Миллер, «Итера» лишилась крупных экспортных контрактов. А впоследствии, в 2012 году Игорь Макаров уступил контроль в газовом бизнесе «Роснефти».