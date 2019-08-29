Цхинвал, , 20:10 — REGNUMЮжная Осетия выдвинула Грузии ультиматум с требованием убрать с границы пост грузинской полиции возле населенного пункта Уиста (Цнелис), сообщает 29 августа Интерфакс-АВН.

По словам главы югоосетинской делегации Егора Кочиева, грузинской стороне, не согласной на компромиссы, выдвинуто требование убрать полицейский пост до 6:00 30 августа.

Иначе, пояснил Кочиев, «будут предприняты все предусмотренные законом меры и способы для защиты населения от возникающих угроз».

«Единственное требование нашей стороны, чтобы грузинские полицейские покинули регион», — добавил Кочиев и отметил, что ситуация на границе Южной Осетии и Грузии накалилась «до предела».

Напомним, при этом грузинская сторона утверждает, что указанный пост расположен на подконтрольной Тбилиси территории.

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