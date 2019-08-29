Тула, , 20:06 — REGNUMГубернатор Тульской области Алексей Дюминушел в отпуск, и тут же в СМИ поднялась шумиха: глава региона после отдыха выйдет на работу в Москву. В какое министерство или другой орган федеральной власти, не уточняется. Впрочем, руководителя области на протяжении трех лет «сватают» то в Минобороны РФ, то в другие ведомства российского правительства. Поговаривали даже, что президент Владимир Путинготовит Дюмина занять кресло главнокомандующего страны. Пока эти слухи никак не подтверждаются, а сам герой остросюжетных слухов от тульских дел не отходит и, как полагается губернатору, держит руку на пульсе региона. Августовские поездки по районам Тульской области тому лишнее подтверждение.

Люди спрашивают

В августе губернатор Дюмин успел побывать в трех районах региона: Куркинском, Суворовском и Белёвском. В первую очередь глава области уделил внимание экономике. Его волновало положение дел в сельском хозяйстве. Подчиненные доложили, что Тульской области в текущую уборочную кампанию предстоит собрать зерновые и зернобобовые культуры на площади 589,7 тыс. га — это 1,8 млн тонн, 500 тыс. тонн картофеля и 300 тыс. тонн сахарной свёклы. К тому же в Куркинском районе до 2022 года построят современную молочную ферму на 503 головы дойного стада. В предприятие вложат 500 млн рублей инвестиций, которое в свою очередь обеспечит рабочими местами 20 человек.

«Реализация нового проекта — задача непростая, амбициозная. Важно, чтобы соблюдались все установленные сроки и обязательства. А правительство региона, со своей стороны, всегда вас поддержит», — отметил губернатор.

По сложившейся традиции Алексей Дюмин пообщался с сельхозработниками «Знаменского». Людей волновал ремонт дороги, которая нуждается в обновлении аж с 1970-х годов, обустройство пешеходных переходов около школы и спортивная инфраструктура района. При этом глава региона не уходил от ответов на прямые вопросы и оперативно давал поручения по возникшим вопросам у местного населения. Тем более что большинство из них находятся в компетенции муниципальных властей.

Алексей Дюмин провел специальную встречу со старостами Куркинского района, отметив, что сегодня этот институт в региона «перезагружается».

"Вы находитесь ближе всего к жителям. Об их насущных проблемах, о наболевших вопросах вы знаете больше, чем глава района. Важно, что вы не просто обозначаете проблемы, но и активно участвуете в их решении», — подчеркнул руководитель области.

По мнению руководителя «Института региональной экспертизы»Дмитрия Михайличенко, тульский губернатор летом, как правило, увеличивает количество своих выездных мероприятий, и это достаточно объяснимо.

«Летом работа строителей активизируются, проводятся работы по благоустройству территорий. Наряду с вопросами здравоохранения эти аспекты и составляют основу визитов в районы области. Сам формат выездов в районе в Тульской области устоявшийся. При этом в позитивном ключе можно отметить тот факт, что Алексей Дюмин проводит спонтанные встречи с местными жителями и общается с ними напрямую», — комментирует эксперт.

Тему здравоохранения тульский губернатор поднял на фоне поездки в Суворов. Здесь после капитального ремонта открыли детскую поликлинику. Ответ держала замминистра регионального здравоохраненияТатьяна Семина. Благодаря поддержке спонсоров, 5 тыс. маленьких пациентов, их родители и врачи получили новую входную группу, теплую колясочную зону, о которой просили мамы, и зоны приема детей и консультирования температурящих и здоровых.

«Главная комиссия, которая будет оценивать результат нашей работы, — это жители области. Те, кто будет посещать поликлиники и больницы. Важно, чтобы у вас не было претензий ни к качеству ремонта, ни к работе врачей», — сказал жительницам Суворова глава региона.

Губернатор признал, что несмотря на то, что во всех районах Тульской области идет ремонт медучреждений, работы в этой сфере еще достаточно.

В 2019 году за счет внебюджетных источников капитально ремонтируются четыре детских поликлиники, еще одна — за счет средств областного бюджета. Также региональная казна финансирует ремонт двух детских стационарных отделений в Донском и Новомосковске. Кроме того, различные ремонтные работы ведутся в 14 взрослых стационарных отделениях, 11 взрослых поликлиниках, двух специализированных лечебных учреждениях, четырех амбулаториях и в 13 ФАПах. Ремонтируются три подстанции скорой помощи. Из всех источников финансирования на ремонт выделено более 500 млн рублей.

Развитие детской медицины прописано в паспорте национального проекта «Здравоохранение» и, по словам Алексея Дюмина, регион должен подтягивать свой уровень: делать ремонт, закупать оборудование, чтобы было комфортнее и пациентам, и сотрудникам.

Трансформация имиджа

Во время летних поездок губернатор Тульской области много уделял внимание образованию. Школьные вопросы интересовали Алексея Дюмина в Суворовском районе, где он посетил Черепетскую среднюю общеобразовательную школу имени Героя Советского Союза Николая Аносова. Это учреждение участвует в федеральной программе «Современная школа», по которой создается Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Вложения, надо сказать, немалые — 2,5 млн рублей. Это не только ремонт кабинетов и новое оборудование, но и повышение квалификации педагогов.

«Одна из наших главных задач — сделать так, чтобы каждый ребенок получал качественное образование. Независимо от того, в каком районе он живет, и в какую школу ходит»,— отметил руководитель области. — В этом году особое внимание — мероприятиям нацпроекта «Образование». Важно, чтобы все запланированные ремонтные работы и поставки оборудования были выполнены качественно и в срок».

Анализируя выездные мероприятия тульского губернатора, политологАндрей Махрин отмечает, что за три года у руля региона Алексей Дюмин сменил имидж от чисто военного к хозяйственнику.

«Работа настоящего губернатора всегда заключается в том, чтобы держать руку на пульсе — пульсе экономики региона, пульсе работоспособности муниципальных администраций,— объясняет эксперт. — За последние полгода точно Дюмин постоянно держит в своей повестке социальные проблемы, вопросы, которые волнуют многих жителей. Это и ЖКХ, дороги, образование и медицина. Например, в Ефремове (в самом отдаленном районе от Тулы) губернатор обратил внимание на спортивные площадки, на организацию соцобслуживания».

При этом увеличение поездок главы региона в районы политолог не связывает с предстоящими выборами. По его мнению, Дюмин больше тяготеет к земным и насущным проблемам.

«Это видно, когда он постоянно проводит совещания по разным вопросам (строительства, ремонта и т.д.). Если в самом начале его срока губернаторства мы видели решение вопросов военного характера, то с течением времени уже на первом плане не только оборонно-промышленный комплекс, но и инвестиции, социальная сфера и т.д. Именно это для людей ценно и важно»,— подчеркивает Андрей Махрин.

Запрос на открытость власти

Несмотря на то, что глава Тульской области принимает отчеты от подчиненных, руководителей муниципалитетов и ведомств, выслушивает просьбы и вопросы населения по скайпу или лично, присутствие на местах и осмотр положения дел в отдаленных районах играет в плюс действующего губернатора. Наверное, поэтому еще весной 2019 года жители региона высказались о том, что не хотят ухода Дюмина.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что чаще всего жители Тульской области обращаются к руководящему составу региона с проблемами ЖКХ (44%), здравоохранения (24%), жилищными вопросами (16%), социальными (11%) и по поводу ремонта дорог (5%).

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