Киев, , 20:06 — REGNUMПрезидент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Гончарука с должности заместителя руководителя офиса президента Украины.

Соответствующий указ был обнародован после назначения Гончарука премьер-министром Украины, передает корреспондент ИА REGNUM

«Уволить Гончарука Алексея Валерьевича с должности заместителя руководителя офиса президента Украины», — говорится в тексте указа.

Напомним, что ранее сегодня парламент Украины 290 голосами назначил 35-летнего Гончарука новым премьер-министром Украины. Вместе с тем фракция «Европейская солидарность» Порошенко практически в полном составе голосовала против кандидатуры Гончарука, представители «Батькивщины» не голосовали либо воздержались, члены фракции партии «Голос» также воздержались или не голосовали.

Также стоит отметить, что Украина является парламентско-президентской республикой, так что формально у Гончарука сейчас больше властных полномочий, чем у президента Зеленского.